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        Akıncılar Kaymakamı Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Akıncılar Kaymakamı Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu.

        Karababa, fidan bağış sertifikalarını çalışma arkadaşlarına takdim etti.

        İlçeye sunulan her hizmetin geleceğe bırakılan kalıcı birer değer olduğunu söyleyen Karababa, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

        Kaymakamlık olarak Akıncılar'ın yeşil doğasına katkıda bulunduklarını belirten Karababa, "Toprağa emanet edilen bu can gibi, ilçemize kattığınız değerlerin de kök salmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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