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        Sivas'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koç Regülatörü resmen hizmete girdi

        Sivas'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Sivas'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koç Regülatörü resmen hizmete girdi

        Sivas'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Sivas'ın içme suyu sorununa kalıcı çözüm üretmek ve kentin gelecekteki su ihtiyacını güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde çalışmalar tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilen proje, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin açılış törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Törende konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, projenin Sivas açısından taşıdığı öneme değinerek, yatırımın kentin içme suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağını ifade etti. Güler, "Uzun yıllardır planlanmış ancak dönem dönem farklı etaplar hâlinde hayata geçirilmiş bir projesinin önemli bir aşamasında bir aradayız. Koç Regülatörü, uzun zamandır planlama safhasında olan bir projeydi. Ancak daha acil ihtiyaçlar nedeniyle geçmiş dönemlerde Pusat Barajı'ndaki isale hattına öncelik verilmiş, bu nedenle proje biraz gecikmişti. Bugün hamdolsun, bir yıl gibi kısa bir sürede projemizi tamamladık. Geçen yıl eylül ayının sonunda Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürede projemizi hayata geçirdik. Büyüklerimiz, kendilerine bir bardak su ikram ettiğimizde bize karşılık olarak 'Su gibi aziz ol evladım' derlerdi. Su gibi aziz olmak, aslında insanın derinliğinde kalbiselim ve aklıselim noktasındaki bir insanlık değerini ifade eder" dedi.

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        "Cumhurbaşkanımızın desteği çok büyük"

        Projede katkısı olan herkese teşekkür eden Güler, "Dolayısıyla burada kimin katkısı varsa, bakın bir gram bile olsa dün bazı siyasi eleştirilere biraz kızdım su konusunda kimin bir gram katkısı varsa, Koç Regülatörü'nde de emeği bulunan herkesin bununla gurur duyması gerekir. Belediye başkanımızın katkısı çok kıymetli. Milletvekillerimizin, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki desteği çok önemli. Sivas deyince kendisine bir konuyu arz ettiğimizde hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. 'Abdullah, bu konuda yetkilisin, gereğini yap' diyor. Ama şundan da gurur duyuyorum: Bakın, bu projeyi gerçekleştiren müteahhit firmamız da Sivaslı. Bu konuda Hıdır Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dirgün İnşaat'a. Türkiye'nin birçok bölgesinde, gerçekten DSİ'nin pek çok projesinde imzası bulunan, büyük tecrübeye sahip bir firmamız. Ne kadar güzel bir tablo değil mi?" ifadelerini kullandı.

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        "Sivas'ımıza hayırlı olsun"

        Güler, son olarak Koç Regülatörü'nün Sivas'a hayırlı olmasını temenni ederek, "O projeler bizim projelerimiz. Herkes faydalansın, herkes bu projeden bir pay alsın ve hep birlikte gurur duyalım. Bakın, ben bu Sivas'ı, bu şehri seviyorum. Bir ağaç dikelim, gurur duyalım. Bir gram katkı sağlayalım, gurur duyalım. Zaten Allah katında hiçbir emek merak etmeyin zayi olmayacak. Bunu bilin. Ayet çok açık; Rabbimiz hiçbir emeği zayi etmeyecek. Yeter ki samimiyetle, gayretle bu şehre sahip çıkalım. Ben, TBMM AK Parti Grup Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili ve bir kardeşiniz olarak, Sivas'ın bir evladı olarak konuşuyorum. Burada doğmuş, büyümüş, kitapçı bir babanın evladı olarak yetişmiş biri olarak bu şehri seviyorum ve katkı sağlamak istiyorum. Herkes katkı sağlasın, herkes bu şehri sevsin. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Sivas'ımızda başta içme suyu olmak üzere su kaynaklarımızı çeşitlendirerek ve kapasitesini artırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Projeyi başlatanlara da sizler gibi bu işi tamamlayanlara da teşekkür ediyorum. Koç Regülatörümüz ve içme suyu isale hattımız Sivas'ımıza, şehrimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Hepiniz su gibi aziz olun" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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