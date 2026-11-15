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        Üniversite tarlasından hasat edilen patatesler, öğrencilere burs oluyor

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, bu yıl yaklaşık 25 dekar alanda ekimi yapılan patateslerin hasadı tamamlandı. Elde edilen ürünlerin satış geliriyle 100'den fazla üniversite öğrencisine düzenli burs desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Üniversite tarlasından hasat edilen patatesler, öğrencilere burs oluyor

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, bu yıl yaklaşık 25 dekar alanda ekimi yapılan patateslerin hasadı tamamlandı. Elde edilen ürünlerin satış geliriyle 100'den fazla üniversite öğrencisine düzenli burs desteği sağlanıyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geleneksel olarak yürütülen tarımsal üretim çalışmaları kapsamında patates sökümü gerçekleştirildi. Hem bilimsel araştırmalara saha desteği sunan hem de bölge ekonomisine katkı sağlayan üretim faaliyetinde, yaklaşık 25 dekarlık alandan verimli hasat elde edildi. Üretim sahasını ziyaret eden SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, hasat yapan personele kolaylıklar dileyerek, üniversite-şehir bütünleşmesi ve toplumsal katkı açısından önem taşıyan çalışmalar dolayısıyla merkez yöneticileri ile ekibine teşekkür etti.

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        MOR PATATES DE ÜRETİLDİ

        Hasat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, 25 dekarlık üretim alanının 15 dekarında doğal, 10 dekarında ise geleneksel yöntemlerle yetiştiricilik yaptıklarını belirtti. Alternatif ürün çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Demirbaş, "Yaklaşık 2 dekar alanda yüksek lif değerine ve düşük glisemik indekse sahip olduğuna yönelik çalışmalar bulunan mor patates yetiştiriciliği de gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl, mor patates de dahil olmak üzere patates ekim alanlarımızı artırarak, buradan elde edilecek gelirle burs verdiğimiz öğrenci sayısını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e teşekkür ediyoruz" dedi. Akademisyen ve öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe döktüğü uygulama sahasından elde edilen ürünlerin satışından sağlanan gelir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendiriliyor. Hasat edilen patateslerin satış geliriyle üniversitede öğrenim gören 100'den fazla öğrenciye düzenli burs veriliyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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