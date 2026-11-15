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        Sivas'ta 1943'ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor milli duyguları yükseltiyor

        Sivas'ta 1943 yılında kurulan kahvehane, üç nesildir Osmanlı'dan günümüze uzanan kulpsuz fincan geleneğini yaşatıyor. Türk kahvesinin kulpsuz fincanda ikram edildiği işletmede, fincanı tutan elin oluşturduğu hilal şekli ile kahveyi temsil eden yıldızın bir araya gelmesi, Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembolüne gönderme yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Sivas'ta 1943'ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor milli duyguları yükseltiyor

        Sivas’ta 1943 yılında kurulan kahvehane, üç nesildir Osmanlı’dan günümüze uzanan kulpsuz fincan geleneğini yaşatıyor. Türk kahvesinin kulpsuz fincanda ikram edildiği işletmede, fincanı tutan elin oluşturduğu hilal şekli ile kahveyi temsil eden yıldızın bir araya gelmesi, Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembolüne gönderme yapıyor.

        Sivas’ta 80 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren tarihi kahvehane, geleneksel kahve sunumu ve tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eşyaların yer aldığı işletmede, Türk kahvesi yıllardır aynı gelenek doğrultusunda kulpsuz fincanlarda ikram ediliyor. İşletmede fincanların kulpsuz tercih edilmesinin arkasında ise dikkat çeken bir anlam yatıyor. Kahve fincanını avuçlayan elin hilal şeklini oluşturduğu, fincanın içindeki kahvenin ise yıldızı temsil ettiği belirtiliyor. Böylece Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembolü kahve sunumunda da yaşatılıyor.

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        İşletme sahibi Onur Yıldız, dedesi Hüseyin Yıldız’ın 1943 yılında işletmeyi faaliyete geçirdiğini belirterek, o günden bugüne kahve sunumunda ve işletmenin düzeninde geleneği koruduklarını söyledi.

        "Amacımız kahve içerken tarihi yaşatmak"

        Kulpsuz fincan geleneğinin Osmanlı kültüründen geldiğini ifade eden Onur Yıldız, "İşletmemizi dedemiz Hüseyin Yıldız 1943 yılında faaliyete geçiriyor. Faaliyete geçtiği günden bugüne kahvemiz, çayımız, kulpsuz fincanımız her şey aynı düzende devam ediyor. İşletmemiz Osmanlı kültürünün devamı olduğu için o dönemlerde ağırlıklı olarak kulpsuz fincan kullanılırmış. Türk kahvesi içerken fincanın kulpsuz olmasının ana unsuru, kahveyi elinize aldığınız zaman hilal şeklinin oluşması ve ortadaki fincanın yıldızı ifade etmesidir. Biz de 1943’ten beri bu kültürü devam ettiriyoruz. Fincanların kulpsuz kullanılmasındaki en önemli unsur hilal ve yıldızdır. Kendi öncüsü olduğumuz geleneği bugün de yaşatıyoruz. Hilal, ay ve yıldızı temsil ettiği için Müslümanlar açısından önemli bir semboldür. Amacımız sadece kahve içmek değil, kahve içerken de tarihi yaşatmak. İşletmemizin atmosferinde Osmanlı eşyaları bulunuyor. Amacımız Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini harmanlayarak tarihi bir ortamda misafirlerimize lezzetli kahve sunmak ve bu kahvenin özelliğinin bilinmesini sağlamak" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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