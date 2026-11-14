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        Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, teknik ve taktik organizasyonlarla son buldu.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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