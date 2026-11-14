Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, teknik ve taktik organizasyonlarla son buldu.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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