Ulaş Kaymakamı Avcı'dan köy ziyaretleri
Ulaş İlçe Kaymakamı Veli Avcı, Kazanpınar ve Yazıcık köylerini ziyaret etti.
Ulaş İlçe Kaymakamı Veli Avcı, Kazanpınar ve Yazıcık köylerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüşen Avcı, köylerin genel durumu, yürütülen çalışmalar, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı.
Avcı, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve Köylere Hizmet Götürme İlçe Müdürü Musa Karyağdı da hazır bulundu.
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