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        Minik eller ve yöneticiler bu kez hastane tadilatında bir araya geldi

        Sivas'ta daha önce okul tadilatında bir araya gelen Altınyayla ilçesi protokolü ve öğrenciler bu kez ilçe hastanesi tadilatında kolları sıvadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Minik eller ve yöneticiler bu kez hastane tadilatında bir araya geldi

        Sivas'ta daha önce okul tadilatında bir araya gelen Altınyayla ilçesi protokolü ve öğrenciler bu kez ilçe hastanesi tadilatında kolları sıvadı.

        Sivas'ın Altınyayla İlçe Hastanesi'nde çevre düzenlemesi ve tadilat çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, ilçe protokolü, jandarma ve emniyet personeli, öğretmen ve öğrenciler ile hastane çalışanları ilçe hastanesinde ilk olarak hep beraber çevre temizliği yaparak çöpleri topladı. Çevre temizliğinin ardından yöneticiler öğrencilerle beraber boya rulosunu ellerine alarak hastanenin bahçe duvarlarını boyadı.

        Doktorlar, hemşireler ve hastane personelinin de el birliğiyle destek verdiği çalışmada hastanenin duvarları boyanırken, hastane çevresine fidanlar dikildi. Kamu kurumları, güvenlik güçleri, eğitim camiası ve sağlık çalışanlarını aynı amaç etrafında buluşturan etkinlikte birlik ve beraberlik amaçlandı.

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        Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, "Bugün hep birlikte güzel bir programa imza attık. İlçemizde eğitim gören öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ilçe hastanemizde güzel bir çevre düzenleme organizasyonu gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle beraber hastane çevresine 40 fidan dikimi gerçekleştirdik ve akabinde hastane bahçemizde çevre temizliği, bahçe duvarının boyanması gibi faaliyetlere imza attık. Sonrasında etkinliğe katılan öğrenciler hastanemizde görevli doktor arkadaşlarımızla birlikte tecrübe aktarımı programına katıldılar. Doktor, hemşire ve ya sağlık çalışanı olmak isteyen öğrenciler hastanemiz konferans salonunda doktorları dinlediler" dedi.

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