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        Türkiye'nin en uzun pistlerin birisi olacak, 4 Eylül'de hizmete açılacak

        Sivas'ta yapımı devam eden ve Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi olacak olan Nuri Demirağ Havalimanı pistinin inşası sürüyor. Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olan 3 bin 780 metrelik pisti de yapıyoruz. Kış boyu yapılan dolgunun zemine oturmasını bekliyoruz. Daha sonra üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümünde açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Türkiye'nin en uzun pistlerin birisi olacak, 4 Eylül'de hizmete açılacak

        Sivas'ta yapımı devam eden ve Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi olacak olan Nuri Demirağ Havalimanı pistinin inşası sürüyor. Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olan 3 bin 780 metrelik pisti de yapıyoruz. Kış boyu yapılan dolgunun zemine oturmasını bekliyoruz. Daha sonra üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümünde açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

        Sivas'ta yapımı devam eden Nuri Demirağ Havalimanı pist çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi olacak olan ve havayolu trafiğine katkı sunacak olan pist ve terminal binası yenileme çalışmaları yaklaşık 4 milyar TL'ye mal olacak. Havalimanındaki çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, terminal binasının da yenilendiğini söyledi.

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        "Türkiye'nin en uzun pistlerinden birini yapıyoruz"

        Abdullah Güler, "Bahse konu 4 milyar TL sadece pist maliyeti gibi anlaşılıyor. Pisti yaparken yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren terminal binasını da yeniliyoruz. Orası; kışın en ağır yaşandığı bölgelerden birisi. Orada yağan yağmur ve kar, imalatlara da maalesef zarar verebiliyor. Bu kapsamda terminal binasında da düzenlemeler yapıyoruz. Orada ciddi manada bir çalışma yürütülecek. Terminal binasının yanı sıra araç parkını da genişletiyoruz. Pist ile beraber diğer ihtiyaç duyulan alanları da oluşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olan 3 bin 780 metrelik pisti de yapıyoruz" dedi.

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        "4 Eylül'de açmayı düşünüyoruz"

        Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak hızla devam ettiğini söyleyen Güler, "Büyük oranda dolgu alanları bitti, inşallah 1 aya tamamen dolgu çalışması bitecek. Kış boyu yapılan dolgunun zemine oturmasını bekliyoruz. Daha sonra üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümünde açılışını yapmayı planlıyoruz. Sivas'ımız için önemli bir kazanım. Biz Ajet Genel Müdürümüzle de toplantı yaptık. Önümüzdeki yaz sezonuyla beraber haftada 1 gün olan yurtdışı sefer sayısını 2'ye çıkarıyoruz. Bu ulaşık aksına başka bir ülkeyi de eklemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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