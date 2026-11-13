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        AK Parti Grup Başkanı Güler: Ortadan kaldırılmış bir PKK/KCK hedefine ulaşacağız

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizi bugüne kadar böylesi büyük belalara sürükleyen terör hep dışarıdan destek buldu. Dışarıdan da destek bulamayacağı, bir daha ayağa kalkamayacağı, tamamen yok edilip ortadan kaldırılmış bir PKK/KCK yapılanması hedefine inşallah ulaşacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:15 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanı Güler: Ortadan kaldırılmış bir PKK/KCK hedefine ulaşacağız

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizi bugüne kadar böylesi büyük belalara sürükleyen terör hep dışarıdan destek buldu. Dışarıdan da destek bulamayacağı, bir daha ayağa kalkamayacağı, tamamen yok edilip ortadan kaldırılmış bir PKK/KCK yapılanması hedefine inşallah ulaşacağız" dedi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni, 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve protokol üyeleri katıldı. Program kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e fahri doktora ünvanı takdim edildi.

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        Açılış töreninin ardından düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye’nin Hukuk, Demokrasi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri’ konulu ilk ders programında konuşan Güler, Terör örgütünün bölgedeki unsurlarının tasfiye edilmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

        "Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalında PKK terör örgütünün KCK yapılanmasına ait birçok mağara ve kamp boşaltılıyor, silahlar teslim edilmeye devam ediyor. İnşallah en sonunda tüm silahların teslim edilip imha edildiği, bu tür eğitim kamplarının ve mağaraların tamamen boşaltıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz ve MİT Başkanlığımız tarafından tespit edildiğinde, bu durum Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edip karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, malum 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' devreye girecek."

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        ‘SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL’

        Hedeflerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sadece Türkiye’de değil, komşularımızda da silahın ve şiddetin son bulmasını istiyoruz. Onların da ulusal ve toplumsal güvenliğine önem veriyoruz. Ülkemizi bugüne kadar böylesi büyük belalara sürükleyen terör hep dışarıdan destek buldu. Dışarıdan da destek bulamayacağı, bir daha ayağa kalkamayacağı, tamamen yok edilip ortadan kaldırılmış bir PKK/KCK yapılanması hedefine inşallah ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve açıklamaları ortada. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici açıklamaları ve kararlılığı ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin büyük bir çoğunlukla sergilediği kararlı duruş da ortada. İnşallah bu beladan kurtulacağız."

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        'KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

        Bir daha silahın ve şiddetin asla konuşulmayacağını dile getiren Abdullah Güler, bölgesel barış ve diplomasi vurgusu yaparak şöyle konuştu::

        "Kardeşliği güçlendireceğiz, milli birliğimizi ve dayanışmamızı artıracağız. Türkiye'mizin,bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olarak varlığını sürdürmesi gerekiyor. Hem komşu ülkelerimizi hem de kendimizi geleceğe güvenle taşımak, toplumsal huzuru inşa etmek ve tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumasını sağlamak adına diplomatik ilişkilerimizle her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları net, Meclisimiz de bu konularda oldukça duyarlı. Elimizdeki tüm imkanlarla diplomasiyi geliştiriyor, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bölgesel risklerde diplomatik imkanlarımızı kullanarak barışın tesisi ve savaşların bitmesi noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunu da başaracağız, buna inanıyoruz. Hem ülkemizin istikrarını koruyup gelişimini tamamlamak hem de komşu ülkelerimizle birlikte bu güvenliği ortaklaşa sağlayacağımızı göstermek zorundayız."

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