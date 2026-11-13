Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta 36 kişi umreye uğurlandı

        Ulaş'ta 36 kişi umreye uğurlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Ulaş'ta 36 kişi umreye uğurlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.

        Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri, müftülük personeli ile umrecilerin yakınları katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

        Kaymakam Veli Avcı, vatandaşların mutluluğuna ortak oldukları için heyecanlı​​​​​​​ olduklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Turan İlbey ise umre yolculuğunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Dua ve helalleşmenin ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Hafik esnafına polislerden telefon dolandırıcılığı uyarısı
        Hafik esnafına polislerden telefon dolandırıcılığı uyarısı
        Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
        Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
        Sivas'ta kapanan köy okulu, kadın girişimciler için kurs merkezi olarak yen...
        Sivas'ta kapanan köy okulu, kadın girişimciler için kurs merkezi olarak yen...
        Sivas'ın asırlara meydan okuyan medresesi tarihinin en geniş kapsamlı resto...
        Sivas'ın asırlara meydan okuyan medresesi tarihinin en geniş kapsamlı resto...
        Sattığı kedi kumu çalınan esnaf, ihtiyaç olabileceğini düşünerek 'askıda ma...
        Sattığı kedi kumu çalınan esnaf, ihtiyaç olabileceğini düşünerek 'askıda ma...
        Sivas'ta okulda gaz şüphesi: 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Sivas'ta okulda gaz şüphesi: 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı