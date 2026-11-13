Ulaş'ta 36 kişi umreye uğurlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.
Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri, müftülük personeli ile umrecilerin yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.
Kaymakam Veli Avcı, vatandaşların mutluluğuna ortak oldukları için heyecanlı olduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Turan İlbey ise umre yolculuğunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Dua ve helalleşmenin ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.