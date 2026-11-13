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        Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

        Sivas'ta polis ekiplerince 79 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

        Sivas'ta polis ekiplerince 79 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 79 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerin araçlarında, üzerlerinde, ikametlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda 19 parça halinde toplam 65 bin 636 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 bin 981 adet sentetik ecza hapı ve 5,80 gram AM 2201 narkotik ham maddesi ele geçirildi.

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        Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında TCK 188 ve TCK 191 kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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