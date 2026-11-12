Bağışlanan kumaşlar kursiyerlerin elinde elbiseye dönüştü

Hayırsever desteğiyle başlayan çalışma, kursiyerlerin emeğiyle üretime dönüşürken, ortaya çıkan ürünler mesleki eğitimin uygulamayla buluşmasına da örnek oldu.

Giyim Üretim Teknolojileri Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş, sergide yer alan ürünler ve kursiyerlerin eğitim sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerde farklı kumaşlar ve tasarımlar değerlendirilirken, çalışmalar aynı zamanda mesleki becerilerin geliştirilmesine de katkı sağladı.

Kadın Giyim Kursu'nda Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş rehberliğinde eğitim gören kursiyerler, kendilerine ulaştırılan kumaşları kullanarak eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktardı. Kursiyerlerin hazırladığı farklı kadın giyim ürünleri düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Bir hayırsever tarafından Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağışlanan kumaşlar, Giyim Üretim Teknolojileri alanında eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarıyla elbiseye dönüştürüldü.

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