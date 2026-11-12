Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Soğuk hava etkisini artırdı: Dipsizgöl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

        Soğuk hava etkisini artırdı: Dipsizgöl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisini göstermesiyle kısmen dondu. Buz sarkıtları oluşan şelalede seyirlik görüntüler oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Soğuk hava etkisini artırdı: Dipsizgöl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisini göstermesiyle kısmen dondu. Buz sarkıtları oluşan şelalede seyirlik görüntüler oluştu.

        Sivas'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçesinde bulunan ve kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan şelale; ilkbaharda yeşil doğası, sonbahar aylarında ise tabloları andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava sonrası Dipsizgöl Şelalesi sessizliğe büründü. Metrelerce yükseklikten dökülen şelalenin suyu, soğul havanın etkisiyle donmaya başladı. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Sivas'ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
        Sivas'ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
        Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
        Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
        Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yara...
        Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yara...
        Sürücüsünün çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil yandı
        Sürücüsünün çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil yandı
        Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Altınyayla'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Altınyayla'da fidanlar toprakla buluşturuldu