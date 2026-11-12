Soğuk hava etkisini artırdı: Dipsizgöl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Sivas'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçesinde bulunan ve kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan şelale; ilkbaharda yeşil doğası, sonbahar aylarında ise tabloları andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava sonrası Dipsizgöl Şelalesi sessizliğe büründü. Metrelerce yükseklikten dökülen şelalenin suyu, soğul havanın etkisiyle donmaya başladı. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.

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