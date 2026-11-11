Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı hidroelektrik santraline ait işçi servisi ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç Arpacı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçta bulunan A.Ç. (31) yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü S.D. ve yanında bulunan A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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