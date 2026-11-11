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        Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı hidroelektrik santraline ait işçi servisi ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç Arpacı köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçta bulunan A.Ç. (31) yaralandı.

        Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü S.D. ve yanında bulunan A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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