TahtApp ile sınıftaki engeller tarihe karışıyor

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ve Türk Telekom iş birliği ile Günışığı Projesi kapsamında Atatürk İlkokulunda kurulan "Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı" açıldı.

Sivas'ta özel eğitim alanında fırsat eşitliği sunmak ve az gören öğrencilerin akranlarıyla aynı anda, engelsiz bir şekilde ders takibi yapabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Atatürk İlkokulunda açılan Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı'nda, Günışığı Projesi'nin yenilikçi yazılımı TahtApp, sınıftaki akıllı tahtalara entegre edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yüzde 1 ila 10 arasında görme kalıntısına sahip olan az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında, ArGe mühendislerince geliştirilen TahtApp yazılımı sınıflara kuruldu. Sistem sayesinde, öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı veya yansıttığı tüm ders içerikleri, herhangi bir ışık ve mesafe kısıtlamasına takılmadan anlık olarak özel bir kamera sistemiyle algılanıyor ve az gören öğrencilerin önündeki tabletlere eş zamanlı aktarılıyor. Böylece özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, tahtayı görmekte zorlanmadan dersleri kendi sıralarından rahatça takip edebiliyor.

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"Eğitimde fırsat eşitliğini teknolojiyle güçlendiriyoruz"

Sınıftaki ilk ders uygulamasını yerinde inceleyen Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Sivas'ta eğitimde erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "İlimizde şu ana kadar 6 okulda bu donatım yapıldı. EyDer ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Günışığı Projesi ve akıllı tahtalarımıza entegre edilen TahtApp yazılımı sayesinde, evlatlarımız akranlarıyla tamamen eşit şartlarda, hiçbir engelle karşılaşmadan eğitim alacaklar. Sivas Eğitim Ailesi olarak özel eğitim ihtiyacı olan her bir öğrencimizin yanındayız. Bu değerli sınıfın okulumuza kazandırılmasında emeği geçen EyDer ailesine, EyDer Temsilcisi Kemal Binici ve Türk Telekom'a teşekkür ediyorum" dedi.