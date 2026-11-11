Zeki Özdemir, "Sermayemizi birleştirip sanayimizi büyüteceğiz"

STSO Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, yeni dönemde çok ortaklı büyük sanayi tesislerinin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, ortak yatırım çağrısında bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, saha ziyaretleri kapsamında firma temsilcileriyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. Özdemir, kentteki sermaye birikiminin ortak yatırımlarla üretime dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Sivas’ta büyük ölçekli ve çok ortaklı sanayi tesislerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade eden Özdemir, ortak yatırım modelinin hem mevcut sermayenin değerlendirilmesine hem de yeni girişimcilerin desteklenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

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"Çok ortaklı tesisler hayata geçirelim"

Özdemir, "Yeni bir TÜDEMSAŞ veya yeni bir çimento fabrikası gibi daha başka yeni bir tesisi neden birlikte bir araya gelerek kurmayalım? Sermayemiz var, yetkinliğimiz var, birlikte daha güçlü bir yapımız var. Hadi gelin bu yeni dönemde sermayemizi birleştirip birlikte çok ortaklı büyük sanayi tesisi kurmak için yolumuza devam edelim. Hep birlikte planlayalım ve sonra fizibilitesini çıkararak çok ortaklı tesisimizi hayata geçirelim" dedi.

Ortaklık modelinin geniş katılımla oluşturulabileceğini belirten Özdemir, "Bizler, Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz ile birlikte hep beraber bir araya gelirsek bu sayı 5 olur, 10 olur, 105 olur, katlanır çoğalır gider. Ama burada önemli olan birlikte kurumsal yapıyı oluşturup odanın liderliğinde, şeffaflığında bunu hayata geçirebilmemizdir" ifadelerini kullandı.

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"Önemli olan bir araya gelerek ortak sanayi tesisi kurmak"

Yeni girişimcilerin ve gençlerin projelerinin de ortak sermaye modeliyle desteklenebileceğini ifade eden Özdemir, "Yeni girişimcilerimiz var, gençlerimiz var. Bizlerin yanına bir sürü projeyle geliyorlar. Zaman zaman odamıza da geliyorlar, mutlaka sizlere de geliyorlardır. Sizlerden ricam sermayelerimizi bu tür ortaklıklarla bir araya getirmenize gayret etmenizdir. Hem ortaklığımızı yapıp bu yapabildiğimiz sanayi tesisimizi şehrimize kazandıralım, hem de ortaklık yapılabildiğini herkese göstermiş olalım" diye konuştu.

Sermaye sahibi iş insanlarıyla proje üreten girişimcilerin bir araya getirilmesinin önemine dikkat çeken Özdemir, "Sermaye birikimimizle fikir üreten yeni girişimci kardeşimize, arkadaşımıza da destek olalım. İnşallah bu yeni dönemimizde de böyle güzel bir birlikteliği hep beraber sağlarız. Buna benzer birçok örnek vardır. İster sanayi alanında olsun ister ticari alanda olsun, önemli olan bir araya gelerek sanayi tesisi kurmak, ticari alan oluşturmak için birliktelik sağlamak. Bizler de siz kıymetli üyelerimizin desteğiyle bunu bu dönemde hayata geçirebilirsek ne mutlu bize" dedi.

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Özdemir, ortak yatırım modeliyle Sivas’ta üretim kapasitesinin artırılması, yeni girişimlerin desteklenmesi ve büyük ölçekli sanayi yatırımlarının hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.