Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Soğuk hava depresyona giren kangalları özüne döndürdü

        Soğuk hava depresyona giren kangalları özüne döndürdü

        Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle daha hareketli ve mutlu olduğu günlere döndü. Uzman kangal yetiştirici Hüseyin Yıldız, "Soğuk hava kangallara adeta terapi. Bu mevsimde özüne yüzde 100 dönüyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Soğuk hava depresyona giren kangalları özüne döndürdü

        Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle daha hareketli ve mutlu olduğu günlere döndü. Uzman kangal yetiştirici Hüseyin Yıldız, "Soğuk hava kangallara adeta terapi. Bu mevsimde özüne yüzde 100 dönüyor" dedi.

        Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas'ın Kangal köpekleri sıcak yaz günlerinde miskinleşip, durgunlaşırken, havanın soğumasıyla birlikte adeta yeniden doğuyor. Kangallar'ın soğuk iklim canlıları olduğunu ifade eden uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Onların da çok sevdiği bir iklime döndük. Her yönüyle de Kangal'a nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Görsel anlamda da hem tüy yapımında, tüy onarımında ya da bakım seviyesinin artmasında, bir de kilo alımında çok daha fazla farkında olabiliyor. Bunlar soğuk hava canlıları zaten. Burada doğuyorlar. Bu merkezin, bu iklimin, bu coğrafyanın aslanları bunlar. Dolayısıyla ona göre de ciddi anlamda bir bakım farkı ortaya çıkıyor. Şimdi yavrulara baktığınızda, yavrular da annelerini bu dönemlerde çok daha fazla sahipleniyorlar. Şu anda birbirlerine daha da yakınlaşıyorlar. Aradaki yakınlaşma farkı çok fazla. Sıcak olduğunda anneleri yanlarına bile gitmiyor, yavruların hararetini artırmıyor. Yani aralarında inanılmaz derecede korumacı bir karakter var. Bunu da çok daha rahat gözlemliyorsunuz" dedi.

        REKLAM

        "Soğuk hava Kangallar için adeta terapi"

        Kangallar'ın soğuklarla birlikte yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Yıldız, "Yazın hafif besinler, daha sıvı gıdalar ağırlıklı alıyorlar. Çünkü kendileri de bunu biliyorlar. Yani işlevsellikleri de bunların karakterlerinde, psikolojilerinde yatıyor. Ağır besinler de ağır gelebiliyor. O konuda duyuları son derece kuvvetli. Ama şimdi öyle değil. Yani o kendi enerjisini tutmak için bu mücadeleyi veriyor. Yağlanacak, yani kürkünü, örtüsünü, her şeyini tamamlayacak. Daha yaklaşık 15 günümüz var. 15 gün içerisinde tamamen bu zırha bürünmeye başlayacak. Bu zırhı aldıktan sonra paltosunu giydikten sonra, kuşandıktan sonra Kangal'ı artık kimse üşütemez. Kangal'ın yaşadığı, sevdiği ve yaşam içinde kendini bulduğu bir iklim geliyor arkadaşlar. Kangallar eksi derecelere kadar, hava ne kadar soğursa o kadar ısınırlar. Çünkü bunların her zaman bunu söylüyorum terapileri soğuktur. Zaten bunlar sıcak kanlı canlılar. Bu iklim onlar için çok artı bir performans, artı bir güç ve dayanıklılık sağlıyor. Yani bize de artık dayatıyorlar. Güçlerini ortaya sergiliyorlar. Daha ritmik oluyorlar, daha hareketli, daha mutlu, daha huzurlu. Yani soğuk bunlara adeta terapi. Ciddi anlamda bir terapi her yönüyle. Özüne yüzde 100 dönüyor. Ne kadar hareket ederse o kadar mobilize olur. Ne kadar soğursa o kadar mutlu olur. Ne kadar kar yağarsa kar içerisinde o kadar kendini bulurlar" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        35 yıldır muhtar, 40 yıldır tamirci: Dede mirası iki mesleği bir arada yürü...
        35 yıldır muhtar, 40 yıldır tamirci: Dede mirası iki mesleği bir arada yürü...
        Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyo...
        Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyo...
        Sivas'ta 893 bin ons altın kaynağı belirlendi ERMADEN Sivas'ta 41,73 milyon...
        Sivas'ta 893 bin ons altın kaynağı belirlendi ERMADEN Sivas'ta 41,73 milyon...
        Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
        Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Suşehri'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta "Atatürk'ü Anma" konseri düzenlendi
        Sivas'ta "Atatürk'ü Anma" konseri düzenlendi