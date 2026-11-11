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        Sivas'ta 893 bin ons altın kaynağı belirlendi ERMADEN Sivas'ta 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu duyurdu

        ERMADEN'in Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü Alacahan Altın Projesi kapsamında güncellenen maden kaynak tahminine göre, toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Sivas'ta 893 bin ons altın kaynağı belirlendi ERMADEN Sivas'ta 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu duyurdu

        ERMADEN'in Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü Alacahan Altın Projesi kapsamında güncellenen maden kaynak tahminine göre, toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

        ERMADEN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Alacahan Altın Projesi'ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmininin tamamlandığı bildirildi. DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alınarak hazırlanan raporda, projeye ilişkin maden kaynaklarının miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden değerlendirildi.

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        Açıklamada, 4 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan mümkün maden kaynakları beyanının ardından gerçekleştirilen ilave sondaj, analiz ve kapsamlı teknik değerlendirmeler sonucunda, mineralizasyonun geometrisi ve jeolojik sürekliliğine ilişkin bilgilerin geliştirildiği belirtildi. Yeni veriler doğrultusunda üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımının güncellendiği kaydedildi.

        785 bin ons olarak açıklandı

        Güncellenmiş maden kaynak tahmini kapsamında, 33,84 milyon ton kütleye, 0,72 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 785 bin ons içerilen altına sahip belirlenmiş maden kaynakları tespit edildi. Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, 0,43 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 108 bin ons içerilen altına sahip mümkün maden kaynakları belirlendiği duyuruldu. Buna göre Alacahan Altın Projesi'nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons içerilen altın bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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