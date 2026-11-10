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        Sivas'ın 150 yıllık kayıp hafızası gün yüzüne çıkıyor

        Sivas'ın Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet dönemine uzanan geçmişine ait daha önce yayımlanmamış fotoğraf, belge ve yazışmalar, Sivas'ın Kayıp Zamanları 18751964 adlı albümarşiv kitabında bir araya getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Sivas'ın 150 yıllık kayıp hafızası gün yüzüne çıkıyor

        Sivas'ın Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet dönemine uzanan geçmişine ait daha önce yayımlanmamış fotoğraf, belge ve yazışmalar, Sivas'ın Kayıp Zamanları 18751964 adlı albümarşiv kitabında bir araya getirildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görselİşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü akademisyenlerinden Fotoğraf Tarihi Uzmanı Öğr. Gör. Turgay Kural, kişisel koleksiyonunda yıllar içerisinde biriktirdiği tarihi materyalleri kitaplaştırarak kentin yaklaşık 150 yıllık hafızasını gün yüzüne çıkardı.

        Kural tarafından hazırlanan Sivas'ın Kayıp Zamanları 18751964 adlı albümarşiv kitabında, Osmanlı Devleti ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda fotoğraf, arşiv belgesi, yazışma, tarihi mektup ve hatıra mendili yer alıyor.

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        Eserde, daha önce yayımlanmayan ve çeşitli arşivlerde bulunmayan materyaller aracılığıyla Sivas'ın geçmişine ilişkin farklı dönemler ele alınıyor. Kentte harp yıllarında ve Erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler, devlet erkânının ziyaretleri, merasimler, açılışlar ile toplumsal ve sosyolojik olaylar görsel belgeler eşliğinde okuyucuya aktarılıyor.

        Toplam 50 farklı tarihi olayın ele alındığı kitapta, olaylara ilişkin bilinmeyen fotoğraflar ve arşiv belgeleri de ilk kez bir araya getiriliyor. Çalışma, yalnızca bir fotoğraf albümü olmanın ötesinde Sivas'ın kent belleğini kayıt altına alan kapsamlı bir arşiv niteliği taşıyor.

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        Kişisel koleksiyondan seçilen materyallerin kitap haline getirilmesiyle, yıllar boyunca farklı kaynaklarda dağınık halde bulunan veya bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmayan belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

        Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi Yayınları tarafından yayımlanacak eserle, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, geçmişe ait bilinmeyen ayrıntıların gün yüzüne çıkarılması ve Sivas'ın görsel hafızasının gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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