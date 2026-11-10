Sivas'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk anıldı

Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından oratoryo sunuldu, koro eserleri seslendirildi ve Atatürk'ü anlatan şiirler okundu.

Anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Kahraman Köseoğlu İlkokulu ve Sefil Selimi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle sürdü.

Şarkışla Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Yasin Şahin ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şiirlerin okunduğu programda, "Atatürk Ne Demek" oratoryosu sunuldu, çeşitli gösteriler düzenlendi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, Cumhuriyet Ortaokulu 7/A sınıfıöğrencisi Elif İclal Kayıcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ulaş'taki törende ise Kaymakam Veli Avcı ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

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