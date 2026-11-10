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        Yüksek kesimlere kar yağdı, kimi keyfini çıkardı kimi yolda kaldı

        Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kimi vatandaşlar keyif sürerken kimileri ise yolda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Yüksek kesimlere kar yağdı, kimi keyfini çıkardı kimi yolda kaldı

        Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kimi vatandaşlar keyif sürerken kimileri ise yolda kaldı.

        Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesinde etkili olan kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Kavacık köyünde de etkisini gösteren yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Köyde yaşayan bir vatandaş, kar yağışını fırsat bilerek arazide kahvaltı yaptı. Kuşburnu marmelatı, bal ve pekmezi kar ile karıştırarak yiyen vatandaş, daha sonra karlı arazide koşu yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir araç sürücüsü ise mahsur kaldı. Çevredeki bir pikabın yardımıyla mahsur kaldığı yoldan kurtarılan araç, yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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