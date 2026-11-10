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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de saygıyla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de saygıyla anıldı.

        Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ile Belediye Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemine dair şeref defterini imzaladı.

        - Kırıkkale

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Saygı duruşuna, çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

        Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Kayseri

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bu sırada sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti.

        Program, Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Salonu'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

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        - Yozgat

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albay Ali Doğan Başçı ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Trafikteki sürücüler, kaldırımda yürüyen vatandaşlar ve belediye temizlik görevlileri de saygı duruşuna katıldı.

        Program, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan resim sergisi ve çeşitli programlarla devam etti.

        - Kırşehir

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı adına Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Trafikteki araç sürücüleri, kaldırımda yürüyen vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

        Törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Nevşehir

        Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Hüseyin Kök, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkan Vekili Murat Pastutmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Niğde

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nedim Akmeşe, Garnizon Komutanı Albay Ali Okan ve Belediye Başkan Vekili Nusret Teksin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Vali Akmeşe, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi gezdi.

        Niğde Remide Yılmaz Atabek Anadolu Lisesi öğrencileri "10 Kasım" temalı oratoryoyu sergiledi.

        Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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