İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi, Sivas'ta öğrencilerle buluştu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösterimine, il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim okullarında eğitim gören işitme engelli öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte film gösterimini izleyen Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, gösterim sonrasında gerçekleştirdiği konuşmasında, işitme engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunan bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

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Erdoğan, öğrencilerin farklılıkları tanıyan, anlayan ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.