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        "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi Sivas'ta öğrencilerle buluştu

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi, Sivas'ta öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:53 Güncelleme:
        "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi Sivas'ta öğrencilerle buluştu

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi, Sivas'ta öğrencilerle buluştu.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösterimine, il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim okullarında eğitim gören işitme engelli öğrenciler katıldı.

        Öğrencilerle birlikte film gösterimini izleyen Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, gösterim sonrasında gerçekleştirdiği konuşmasında, işitme engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunan bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

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        Erdoğan, öğrencilerin farklılıkları tanıyan, anlayan ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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