STSO Başkanı Özdemir: "Suşehri, Kelkit Vadisi'nin doğal il merkezidir"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Suşehri; stratejik coğrafi konumu, il merkezine olan mesafesi ve zorlu ulaşım şartları, etrafındaki ilçelere sunduğu doğal merkezlik niteliği ve yüksek iktisadi potansiyeliyle '100 İl 1000 İlçe Projesi' kapsamında il yapılmayı en çok hak eden ilçelerimizden biridir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin mülki idari yapısını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen "100 İl 1000 İlçe Projesi" gündemdeki yerini korurken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yeni il yapılacak merkezlerin belirlenmesinde coğrafi konum, ekonomik gelişme, stratejik önem ve kamu hizmetlerine erişilebilirlik ölçütlerini işaret etti.

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Başkan Özdemir, "Suşehri; stratejik coğrafi konumu, il merkezine olan mesafesi ve zorlu ulaşım şartları, etrafındaki ilçelere sunduğu doğal merkezlik niteliği ve yüksek iktisadi potansiyeliyle '100 İl 1000 İlçe Projesi' kapsamında il yapılmayı en çok hak eden ilçelerimizden biridir. Kelkit Vadisi’nin bu tarihi talebinin objektif reform kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek Suşehri'nin bunu hak ettiğini düşünüyoruz" dedi.

"Değerlendirme sadece nüfus sayısıyla sınırlı tutulamaz"

İl olma sürecinin yalnızca nüfus sayılarına sıkıştırılmasının eksik bir yaklaşım olacağını belirten Başkan Özdemir; Suşehri'nin D100 karayolu üzerinde, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında kritik bir lojistik ve coğrafi geçiş noktasında yer aldığını söyledi. Geminbeli Tünelinin hayata geçmesiyle bölgenin Lojistik Fırsatlarının artacağının altını çizen Özdemir, Suşehri’nin mevcut il merkezi olan Sivas’a 130 kilometreyi aşan mesafede yer aldığı ve güzergah üzerinde 2 bin metrenin üzerindeki rakımlara sahip çetin dağ geçitlerinin bulunduğu hatırlattı. Suşehri'nin il yapılmasıyla birlikte kamu kurumlarının doğrudan yerinden hizmet vereceği ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin son bulacağı kaydetti.

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TBMM ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı idari değerlendirmeler ve TBMM'nin yasama iradesiyle şekillenecek kanun teklifi sürecinde Suşehri'nin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Yerel yönetim statüsünün ekonomiyi canlandıracağını ve kamu hizmetlerinde verimliliği artıracağını vurgulayan Özdemir, alınacak kararın bölge halkı ve ekonomisi açısından tarihi bir adım olacağını ifade etti.