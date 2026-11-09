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        Odun ateşinde pişiyor, tescilli lezzeti tadan bir daha unutamıyor

        Görüntüsüyle göze, lezzetiyle damağa hitap eden tescilli Ulaş etli pidesinin ünü Türkiye'yi aştı. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşların hayran kaldığı etli pidenin yapım aşaması görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Odun ateşinde pişiyor, tescilli lezzeti tadan bir daha unutamıyor

        Görüntüsüyle göze, lezzetiyle damağa hitap eden tescilli Ulaş etli pidesinin ünü Türkiye'yi aştı. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşların hayran kaldığı etli pidenin yapım aşaması görüntülendi.

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan ve ünü Türkiye'yi aşan etli pide, lezzetiyle damak çatlatıyor. Sivas'ta yetişen buğdayın unu ile hamuru hazırlanan etli pidede, yine Sivas'ta yetişen danaların kaburga eti kullanılıyor. İç harcı için tuz, soğan, domates ve biber kullanılan pide, taş fırında pişiriliyor. Odun ateşinde pişirilen Ulaş etli pidesini tadan vatandaşlar, bir daha unutamıyor. 2020 yılında coğrafi işaretli ürünler listesine giren etli pide, hem görüntüsü hem de lezzetiyle cezbediyor.

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        "Sivas'a gelen buraya uğramadan gitmiyor"

        Ulaş ilçesinde yaklaşık 35 yıldır pidecilik yapan Serkan Güneş, "Kullandığımız unun kaliteli olması lazım. Etlerimizi sağladığımız hayvanlar ise kendi ahırlarımıza besleniyor. Biz 22 yıldır bu şekilde yapıyoruz. İçerisinde etin kendi yağı, soğanı, domatesi ve biberi bulunuyor. Bizim pidemizin içinde farklı baharatlar yoktur. Baharat olarak sadece tuz var diyebilirim. Buraya ilk kez gelen vatandaşlar gayet memnun kalıyor. İlk defa böyle bir pide yediklerini söylüyorlar. Daha önce bu lezzeti tadanlar da Sivas'a gelen buraya uğramadan gitmiyor" dedi.

        Etli pide yiyen vatandaşlar ise çok lezzetli olduğunu ifade ederek vatandaşları Ulaş'a davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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