Sivas'ta devrildikten sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrildikten sonra alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 08.11.2026 - 23:21 Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrildikten sonra alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Eski Erzincan Yolu Kavşağı’nda 34 BK 7355 plakalı otomobil devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün kazada yara almadığı öğrenildi.
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