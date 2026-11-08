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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, sürü sahipleri hazırlıksız yakalandı

        Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken, hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, sürü sahipleri hazırlıksız yakalandı

        Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken, hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı.

        Sivas’ta gece etkili olan kar yağışı özlenen görüntüler oluşturdu. Sivas’ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yüksekli. Yağan karla birlikte Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin de zorlu karla mücadele çalışması başladı. Hayvancılık yapanlarda hazırlıksız yakalandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle, yaylalarda mahsur kalmak istemeyen sürü sahipleri büyük baş hayvanlarını köylerdeki ahırlara indirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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