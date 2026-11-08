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        Ulaş Kaymakamı Avcı'dan köy ziyaretleri

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Karaşar ve Hacımirza köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Ulaş Kaymakamı Avcı'dan köy ziyaretleri

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Karaşar ve Hacımirza köylerini ziyaret etti.

        Karaşar ve Hacımirza köylerini ziyaret eden Avcı, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Hedeflerinin köylerde yaşayan tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirten Avcı, "Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek." dedi.

        Avcı'ya ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Ali Kuşkaya ve Murat Atalay, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve Köylere Hizmet Götürme Müdürü Musa Karyağdı eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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