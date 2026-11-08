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        Sivasspor galibiyete hasret kaldı

        Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Sivasspor galibiyete hasret kaldı

        Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor.

        Son galibiyetini ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 11. haftasında iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

        Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybederken, 14. haftada ise dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.

        Ligde çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sivas temsilcisinin 13 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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