Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan 74 zabıta personelinin katılımıyla Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'na 2 bin 500 fidan dikildi.

Sivas'ta çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların genişletilmesi amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulan Zabıta Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan 74 zabıta personelinin katıldığı etkinlikte toplam 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da katılarak zabıta personeliyle birlikte fidan dikti.

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Ağaçlandırma çalışmalarının daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturulması açısından önem taşıdığını belirten Uzun, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Zabıta teşkilatının görevlerinin yalnızca kent düzeni ve huzurunun sağlanmasıyla sınırlı olmadığını belirten Uzun, çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarda da zabıta personelinin aktif rol üstlendiğini söyledi.

Etkinlikle hem Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nın yeşil dokusunun güçlendirilmesi hem de çevreye yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.