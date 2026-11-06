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        Dev santral, 37 yıl sonra üretimi durdurduğunu duyurdu

        TORKU'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından, Sivas'ın Kangal ilçesinde işletilen Kangal Termik Santrali'nden Sermaye Piyasaları Kurulu'na gönderilen yazıda, kömür tedariği sağlanamadığı için üretimin durdurulduğu resmen duyuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Dev santral, 37 yıl sonra üretimi durdurduğunu duyurdu

        TORKU’nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından, Sivas’ın Kangal ilçesinde işletilen Kangal Termik Santrali’nden Sermaye Piyasaları Kurulu’na gönderilen yazıda, kömür tedariği sağlanamadığı için üretimin durdurulduğu resmen duyuruldu.

        Sivas’ın Kangal İlçesi’nde 1989 yılında elektrik üretimine başlayan, Kangal Termik Santrali 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek TORKU’nun iştiraki olduğu Konya Şeker’e devredilmişti. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla santralde üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle durduruldu. Bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlandı.

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        Üretim durdu, işçiler izne çıkarıldı

        Santral son yıllarda neden olduğu çevre kirliliği ve ekonomik sorunlarla gündeme geldi. Birçok işçi eylemine sahne olan santral, tüketilen kömür ücreti ödenemediği ve kömür tedariği kesildiği için bugün akşam saatlerinde üretimini durdurdu. Yaklaşık bine yakın işçiye ise ücretli ve ücretsiz izin verildi.

        SPK’ya duyuruldu

        Firma üretimi durdurmak zorunda kaldığını Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderdiği resmi yazı ile ilan etti. Yazıda, "Şirketimiz termik santraline ait ruhsatlı kömür sahalarımızdan 2019 yılından beri kömür üretimini (dekapajını) gerçekleştiren Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. birikmiş alacağını gerekçe göstererek 30.10.2026 tarihinden itibaren kömür üretimini ve sevkiyatını durdurmuştur. Termik santralimizin başka bir kömür kaynağı da bulunmamaktadır. Ayrıca santralde yaşanan teknik arızalar nedeniyle giderilmesi yönündeki tüm çabalara rağmen yaşanan üretim kayıpları neticesinde santralin gelirlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiş ve santral ekonomik olarak ticari faaliyetini sürdüremez hale gelmiştir. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların doğal sonucu olarak faaliyetin durdurulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sebeple feshin son çare olması ilkesi gereği santralimiz yeniden faaliyete başlayıncaya kadar santral direktörlüğünce belirlenecek teknik, idari ve mali işleri yürütecek asgari tutarda personel hariç çalışanların izne çıkarılmasına; yıllık ücretli izni olan çalışanların mevcut izninin kullandırılıp akabinde ücretsiz izne çıkarılmasına, yıllık ücretli izni olmayan çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasına, konuya ilişkin işlemler ile faaliyetin durdurulmasına ilişkin diğer tüm iş ve işlemleri yapmak üzere santral direktörlüğünün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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