Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde 15 yıl sonra kapsamlı yenileme

Sivas’ta amatör futbolun önemli merkezlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nin sentetik çim sahası, 8 milyon liralık yatırımla modern standartlara uygun hale getirilecek.

Yaklaşık 15 yıldır amatör futbol kulüplerine ve sporculara hizmet veren Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nin sentetik çim sahasında ilk kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı. Sahanın yenilenmesine yönelik ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler sahada çalışmalara başladı.Toplam 8 milyon liraya mal olacak çalışma kapsamında mevcut sentetik çim zemin yenilenecek. Uzun yıllardır kapsamlı bakım ve yenileme yapılmayan sahanın, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

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Yenilenen zeminin özellikle amatör futbol kulüpleri ve sporcular için daha iyi şartlar oluşturması bekleniyor. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla başlatılan çalışmayla Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nin spor altyapısının güçlendirilmesi ve amatör futbol faaliyetlerinin daha elverişli şartlarda sürdürülmesi amaçlanıyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sentetik çim saha yeniden amatör futbol kulüpleri, sporcular ve vatandaşların kullanımına sunulacak.