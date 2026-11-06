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        Şarkışla'da "Gençlik Buluşması" düzenlendi

        TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ile İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençlik Buluşması" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Şarkışla'da "Gençlik Buluşması" düzenlendi

        TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ile İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençlik Buluşması" programı düzenledi.

        Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Eğitimci yazar Ali İhsan Saylan'ın sohbetiyle devam eden programa, Şarkışla İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, TÜGVA Temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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