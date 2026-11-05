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        Sivas OSB'de kadın istihdamını destekleyecek gündüz bakımevi ve anaokulu projesi hizmet vermeye hazırlanıyor

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Sanayi'de Okul Öncesi Eğitim VarOrganize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi", Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Sivas OSB'de kadın istihdamını destekleyecek gündüz bakımevi ve anaokulu projesi hizmet vermeye hazırlanıyor

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Sanayi’de Okul Öncesi Eğitim VarOrganize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi", Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

        Sivas Valiliği öncülüğünde başvuru sahibinin Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi olduğu projede Sivas İl Özel İdaresi proje ortağı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise iştirakçi olarak yer alıyor.

        "Sanayi’de Okul Öncesi Eğitim Var Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi" ile hayata geçirilen modern donanımı ve 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye hazırlanan tesisin bölgedeki kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırarak sanayide istihdamın güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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        100 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek

        Modern donanımıyla hizmet vermeye hazırlanan tesis, 100 öğrenci kapasitesine sahip olup farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanan 4 sınıfın yanı sıra yemek salonu, etkinlik ve gösteri merkezi, rehberlik odası ve idari birimlerden oluşuyor. Çocukların gelişimini destekleyecek bahçe ve oyun alanlarıyla donatılan tesiste güvenli ve nitelikli okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti sunulacak. Hizmetlerin yürütülmesi için en az 24 personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.

        Kadınların iş hayatında kalmasına destek olacak

        Proje, çocuk bakım hizmetine erişimi kolaylaştırmanın ötesinde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiren bir sosyal kalkınma yatırımı niteliği taşıyor. Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle çalışamayan veya işinden ayrılmak zorunda kalan kadınların yeniden istihdama kazandırılması, çalışan kadınların ise iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi daha kolay kurarak kariyerlerine kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

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        OSB içinde erişilebilir ve nitelikli bir bakım hizmeti sunulmasıyla kadınların istihdam önündeki yapısal engellerden biri azaltılacak, kadınların sanayi sektöründeki varlığı güçlenecek ve iş gücüne katılımda fırsat eşitliği desteklenecek. Proje ayrıca bölgedeki işletmelerin çalışanlarını korumasına, iş gücü devamlılığını sağlamasına ve aile dostu uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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