Sivas'ta umre yolcularına uygulamalı eğitim Sivas İl Müftülüğü, 18 günlük umre programıyla kutsal topraklara gidecek 189 vatandaşa yönelik hazırlık semineri düzenledi. Seminerde ihrama giriş, tavaf ve sa'y ibadetleri uygulamalı olarak gösterildi

Sivas İl Müftülüğü tarafından özel servisli umre turu kapsamında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 189 umreciye yönelik umre hazırlık eğitim semineri düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, 18 günlük umre programı kapsamında 6 gruptan oluşan umreciler katıldı. Seminerde, umre ibadetinin usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapılarak yolculuk öncesi hazırlıklar ele alındı.

Seminere katılan vatandaşlarla bir araya gelen İl Müftüsü Hasan Limon, umre ibadeti hakkında bilgi verdi. Umre kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanların kutsal topraklarda bir araya geldiğini belirten Limon, bu ibadetin sabır ve özveri gerektirdiğini ifade etti.

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Umre yolculuğu boyunca din görevlilerinin umrecilere her konuda destek sağlayacağını vurgulayan Müftü Limon, ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı.

Müftü Yardımcısı Mehmet Koç ise seminerde, umre ibadetinin uygulama aşamaları hakkında umrecilere eğitim verildi. İhrama giriş, tavaf ve Safa ile Merve tepeleri arasındaki sa’y ibadetleri uygulamalı olarak gösterilerek umrecilerin yolculuk öncesi hazırlıkları tamamlandı.