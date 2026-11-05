Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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