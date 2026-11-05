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        Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

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