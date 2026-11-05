Şarkışla Belediyesinden engelli kadına akülü tekerlekli sandalye desteği
Şarkışla Belediyesi, ilçede yaşayan 31 yaşındaki bedensel engelli Esra Calp'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Şarkışla Belediyesi, ilçede yaşayan 31 yaşındaki bedensel engelli Esra Calp'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Yukarı Mahalle'de yaşayan Calp'in akülü araç isteğine kayıtsız kalmayan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kendisini ziyaret ederek akülü aracını teslim etti.
Calp'in sevincine ortak olan Gültekin, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Engelli kadına akülü aracını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını temenni eden Gültekin, "Unutmayalım en güzel bağ sevgidir. Sevgi engel tanımaz." dedi.
Calp ise akülü tekerlekli sandalye hediyesinden dolayı Gültekin'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.