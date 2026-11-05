Şarkışla'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Giriş: 05.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, kan bağışı standı kuruldu.
Kampanyaya katılan öğrenciler, bağış öncesinde gerekli formları doldurarak sağlık kontrollerinden geçirildi.
İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ