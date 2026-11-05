Çocukları ekrandan uzaklaştırıp, sokak oyunlarıyla buluşturuyorlar

SİVAS'ta Kalpten Olsun Derneği tarafından unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden çocuklarla buluşturuluyor. Ekranlardan uzaklaşıp sokak oyun kültürüyle yeniden tanışan çocuklar, ip atlama, mendil kapmaca ve çelik çomak gibi oyunları oynuyor. Dernek başkanı Mustafa Epik, "Teknoloji ve teknolojiye bağımlılık çok gelişti. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan kurtarmak için bu çalışmayı başlattık" dedi.

Çocukları dijital dünyanın etkisinden uzaklaştırarak geleneksel oyunlarla buluşturmayı amaçlayan Kalpten Olsun Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 'Yiğido Dede ile Eskimeyen Oyunlar Projesi' hayata geçirildi. Kırsaldaki çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak ve geleneksel oyunlarla buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında merkeze bağlı Güney köyündeki Şehit Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı İlk ve Ortaokulu’nda etkinlik düzenlendi. Çocuklar, geçmişte mahalle kültürünün önemli parçası olan ip atlama, mendil kapmaca, yakantop ve çelik çomak gibi geleneksel oyunları oynadı.

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Projenin çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve unutulmaya yüz tutan oyunları yeniden yaşatmayı hedeflediğini belirten Kalpten Olsun Derneği Başkanı Mustafa Epik, geleneksel oyunların yalnızca eğlenceden ibaret olmadığını vurguladı. Çocukluk döneminde oynanan oyunların insanları birbirine yaklaştırdığını ifade eden Epik, bu oyunların saygı, sevgi ve hoşgörü değerlerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

'ÇOCUKLARA GELENEKSEL OYUNLARI HATIRLATIYORUZ'

Kalpten Olsun Derneği olarak gönülden gelen çalışmaları hayata geçirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Epik, "Güney köyünde eskimeyen oyunları oynuyoruz. Eskimeyen oyunlar bildiğiniz gibi çocukluğumuzdan bizi birbirimize bağlayan saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatan oyunlardır. Çocukların bu oyunları unutmaması ve gelecekte birbirlerine karşı daha yakın, daha sevgi dolu bir hayat yaşamaları için bu oyunları hatırlatıyoruz. Çocuklarımıza güzel bir anı ve geleceklerine katkı sağlamak için projelerimize devam edeceğiz. Bu zamanda teknoloji ve teknolojiye bağımlılık çok gelişti. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan kurtarmak, onlara destek olmak için bu çalışmayı başlattık. Çocuklarımızın bağımlılık konusunda teknolojiye yenik düşmeyip, arkadaşlarıyla saygı, sevgi içerisinde yetişmeleri için bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

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Arkadaşlarıyla sokak oyunları oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çocuklar ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.