Şarkışla'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması yürütülüyor

Aşılama ve küpeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açılması planlanan hayvan pazarında, hayvan sağlığı açısından gerekli şartların sağlanması ve ticari faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Hastalık riskinin yüksek olduğu Şarkışla'da, aşılama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanarak hastalığın yayılma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

İlçedeki aşılama çalışmalarına Şarkışla, Altınyayla, Gemerek ve Ulaş İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli 15 veteriner hekim katılıyor.

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