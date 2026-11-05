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        Şarkışla'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması yürütülüyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ekipler, şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Şarkışla'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması yürütülüyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ekipler, şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapıyor.

        İlçedeki aşılama çalışmalarına Şarkışla, Altınyayla, Gemerek ve Ulaş İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli 15 veteriner hekim katılıyor.

        Hastalık riskinin yüksek olduğu Şarkışla'da, aşılama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanarak hastalığın yayılma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

        Ekipler, ilçede kayıtlı yaklaşık 36 bin hayvanın yüzde 50'sinin aşılandığını bildirdi.

        Aşılama ve küpeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açılması planlanan hayvan pazarında, hayvan sağlığı açısından gerekli şartların sağlanması ve ticari faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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