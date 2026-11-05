Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik ekipleri, okul servislerini denetledi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik ekipleri, okul servislerini denetledi.
İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde, araçların "dur" levhaları, emniyet kemerlerinin çalışır ve kullanılabilir durumda olup olmadığı, yangın tüpü, sağlık çantası, camlar ve kapılar kontrol edildi.
Servis araçlarının çalışma ve güzergah izin belgelerini de kontrol eden ekipler, servis şoförlerini araçlara koltuk sayısından fazla öğrenci ve öğrenciler dışında yolcu almamaları konusunda uyardı.
Denetimde sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.
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