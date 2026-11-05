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        Sivas'ta düşündüren hırsızlık, iş yerinden kedi kumu çalındı Sivas'ta bir kişinin iş yerinden kedi kumu çalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Sivas'ta bir iş yerinde kedi kumu çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, iş yeri sahibi ise istemesi halinde kedi kumunu ve mamayı da ücretsiz verebileceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Sivas'ta düşündüren hırsızlık, iş yerinden kedi kumu çalındı Sivas'ta bir kişinin iş yerinden kedi kumu çalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Sivas'ta bir iş yerinde kedi kumu çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, iş yeri sahibi ise istemesi halinde kedi kumunu ve mamayı da ücretsiz verebileceklerini söyledi.

        İlginç hırsızlık Keperek Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Hırsızlık vakalarının son derece düşük olduğu Sivas'ta olay kadar çalınan üründe şaşkınlığa neden oldu. Olayda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir süre iş yerinin önünde bekleyip dükkanı izleyen bir kişi, kimsenin görmediğini düşündüğü bir anda dışarda istiflenen kedi kumlarından bir torba alarak yanındaki çöp konteynerin önünde gizledi. Fark edilmediğini düşünerek torbayı alarak uzaklaştı.

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        İlk kez karşılaşıldı

        İş yeri sahibi Abdullah Uğur, komşusunun şüphesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde olayı fark etti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Uğur, "İlk defa kedi kumu gibi bir ürünün çalındığını gördük. Normalde makyaj malzemeleri ve bijuteri ürünleri çalınıyor. ilk defa kedi kumu çalan birisi oldu. Biz de olaydan sonra çok şaşırdık. Ben mağazada değildim personellerimiz vardı. Daha sonra yan komşumuz beni aradı ‘kapıda birisi geziyor sanki parasını ödemeden kedi kumunu aldı' dedi. Bende ilk duyduğumda kedi kumunu çalmasına çok şaşırdım. Sonra mağazaya geldim kamera görüntülerini izledim. Hırsız mağazanın önünde gezdikten sonra kimsenin olmadığı bir an kumu alıp götürüyor. Mağaza kalabalıkken personeller giriş kısma çok bakamıyorlar. Kumu çalan kişi de cam o an fırsat kolluyor girişte önce bir süre oyalanıyor, telefonla konuşuyor ve içeriyi kontrol ediyor. Tam fırsatını bulduğu bir anda kedi kumunu alıyor, önce fark edilmemek için çöp kovasının yanına bırakıyor biraz bekliyor yine içeriyi kontrol ediyor. Sonra kimsenin görmediğini anlayınca da kumu alarak uzaklaşıyor" dedi.

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        Kumları içeriye taşıdılar

        Uğur, olaydan sonra kedi kumlarını dükkanın içerisine aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

        "Bazen ihtiyaç sahipleri geliyor bardak gibi şeyler isteyenlere yardım ediyoruz. Çok şaşkınlık yaşadığımız bir durum oldu. Kedisi mi var yoksa götürüp satıyor mu? Bilmiyorum ama kedi kumunu çalmaya neden ihtiyaç duyar bizde anlam veremedik. Biz olayın ardından kedi kumlarını mağazanın içerisine koymaya karar verdik. Yani biz kedi kumu çalınmasına çok şaşırdık. Kumu çalan kişi evinde kedisi varsa kedisini bu kadar seviyorsa gelsin buraya kendisi ile helalleşelim ve biz kedisinin bir yıllık ihtiyacını karşılayalım. Kendisine böyle bir desteğimiz olsun hiç yoktan bu şekilde alıp götürmesin".

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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