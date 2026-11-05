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        Sivasspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Sivasspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futblcular, taktik organizasyonlar çalıştı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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