Sivasspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 05.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futblcular, taktik organizasyonlar çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.
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