Sivas'ta doğalgaz kaynağı eğitimi ile geleceğin ustaları yetişiyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla projelerine bir yenisini daha ekledi. Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında düzenlenen Doğalgaz Kaynağı Eğitimi, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı.

Program kapsamında kursiyerleri ziyaret eden STSO Başkanı Zeki Özdemir'e okul müdürü Recai Gülez de eşlik etti. Eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemir, kursiyerlerle bir araya gelerek mesleki eğitimin Sivas sanayisinin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Sanayinin ihtiyacına yönelik yenilikçi eğitim modeli

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim programı, Gedik Kaynak uzmanlığıyla gerçekleştiriliyor. Beş gün sürecek uygulamalı eğitimlerde kursiyerler, atölye ortamında birebir pratik yaparak kaynak becerilerini geliştiriyor.

Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylar, ulusal ve uluslararası alanda geçerliliğe sahip MYK Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Proje sonunda belge almaya hak kazanan nitelikli kursiyerlerin, kaynak personeline ihtiyaç duyan STSO üyesi firmalarla doğrudan buluşturulması hedefleniyor.

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STSO’nun uygulamalı eğitim imkânları ile sanayicilerin nitelikli personel talebini aynı paydada buluşturduğunu ifade eden Başkan Zeki Özdemir, okullar ile işletmeler arasındaki iş birliğini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyledi. Sivas sanayisinin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda benzer mesleki eğitim projelerini sürdüreceklerini belirten Özdemir, gençlerin istihdama kazandırılmasının ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.