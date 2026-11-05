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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünya sıralamasında yükselişini sürdürüyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) son yıllarda artış gösteren eğitim kalitesinin karşılığını aldı. SCÜ dünya sıralamasında ki üniversiteler arasında 20242026 yıllarında yaklaşık 100 üniversiteyi geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünya sıralamasında yükselişini sürdürüyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) son yıllarda artış gösteren eğitim kalitesinin karşılığını aldı. SCÜ dünya sıralamasında ki üniversiteler arasında 20242026 yıllarında yaklaşık 100 üniversiteyi geçti.

        Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel yayın performanslarını ve akademik etki gücünü ölçen uluslararası saygın derecelendirme kuruluşu CWTS Leiden Ranking'in 2026 yılı sonuçları açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, açıklanan raporda hem dünya hem de Avrupa sıralamalarında istikrarlı tırmanışını sürdürürken, Türkiye genelinde ise üniversite sayısının artmasına rağmen konumunu korudu.

        Dünya ve Avrupa sıralamalarında istikrarlı yükseliş

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        Hollanda’nın Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yayımlanan 2026 sıralama raporunda SCÜ, küresel ölçekteki görünürlüğünü ve bilimsel yayın kalitesini artırmaya devam etti.

        Dünya sıralamasında 2024 yılında bin 504 üniversite arasında bin 304’üncü sırada yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2025 yılında bin 594 üniversite içinde bin 257'nci sıraya, 2026 yılında ise bin 618 üniversite arasında bin 220'nci sıraya yükseldi. Avrupa Sıralamasında ise 2024 yılında 491 üniversite arasında 424'üncü, 2025 yılında 507 üniversite arasında 397'nci, 2026 sonuçlarında da 512 üniversite arasında 380'inci sıraya çıktı.

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        Artan Rekabete Rağmen Türkiye’deki Konum Korundu

        CWTS Leiden Ranking 2026 değerlendirmesine Türkiye’den katılan üniversite sayısı geçen yıla göre 45’ten 50’ye yükseldi. SCÜ, ulusal ölçekte değerlendirmeye alınan kurum sayısındaki artışa ve rekabetin yoğunlaşmasına rağmen Türkiye genelinde 28'inci sıradaki yerini koruyarak sürdürülebilir akademik başarısını teyit etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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