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        Eken: Sivas'ın geleceği için ortak akıl ve istişare önemli

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, kentteki siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Eken: Sivas'ın geleceği için ortak akıl ve istişare önemli

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, kentteki siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarını sürdürüyor.

        Eken, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Anahtar Parti Sivas İl Başkanı Cengiz Görgen, Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz ve DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Hamdi Elibol ile görüştü.

        Ziyaretlerde Sivas'ın ekonomik gelişimi, ticaret ve sanayi alanındaki mevcut durum, iş çevrelerinin beklentileri ve kentin geleceğine yönelik hedefler ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent ekonomisindeki rolü ve yeni dönemde uygulamaya geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Mustafa Eken, ziyaretlerinde STSO başkan adaylığı sürecine ilişkin hedef ve projelerini de paylaşma fırsatı buldu. Sivas'ın ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kentteki ticari hayatın geliştirilmesi konularının görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı değerlendirildi.

        Farklı kesimlerle istişareler sürüyor

        Sivas'ın gelişimi için ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, kentteki tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

        Eken'in siyasi parti il başkanlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin, seçim sürecinde farklı kesimlerle temas kurma ve Sivas'ın ekonomik geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunma amacı taşıdığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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