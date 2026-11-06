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        Sivasspor, yarın ligde Vanspor FK'ye konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Sivasspor, yarın ligde Vanspor FK'ye konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak.

        Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Artı Değer Vanspor FK karşılaşması öncesi Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Kırmızı kart cezalısı Kamil Fidan ile sarı kart cezalısı​​​​​​​ Mert Çelik, Vanspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

        Vanspor FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı. Vanspor FK'nin 2 puanı ise cezası nedeniyle silinmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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