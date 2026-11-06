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        Minik yüreklerden büyük dayanışma: 2'nci sınıf öğrencilerinden 20 aileye iyilik eli

        Sivas'ta ilkokulda eğitim gören minik öğrenciler hayata geçirdikleri "İyilik İyileştirir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 20 çocuklu aileye ulaşarak dayanışma örneği sergiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Minik yüreklerden büyük dayanışma: 2'nci sınıf öğrencilerinden 20 aileye iyilik eli

        Sivas'ta ilkokulda eğitim gören minik öğrenciler hayata geçirdikleri "İyilik İyileştirir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 20 çocuklu aileye ulaşarak dayanışma örneği sergiledi.

        Sivas merkezde bulunan Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Banur Kiral rehberliğinde "İyilik İyileştirir" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve empati duygularını geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında 20 öğrenci, 20 çocuklu aileye ulaşarak hazırlanan yardımları akranlarına bizzat teslim etti. Çocukların, çocuklara el uzatması anlayışıyla gerçekleştirilen projede minik öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşarak dayanışmanın ve paylaşmanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi. Yardımları kendi elleriyle ulaştıran öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Minik öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen "İyilik İyileştirir" projesi, çocuklar arasında sevgi, paylaşma ve dayanışma bağlarının güçlenmesine örnek oldu.

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        Projenin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirten veliler ise küçük yaşlarda yardımlaşma bilincinin kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Veliler, çocukların bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının empati ve sosyal farkındalık duygularını geliştirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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