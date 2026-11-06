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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi Sivas'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarılı olan 67 öğrenciye hafızlık belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi

        Sivas'ta 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi Sivas'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarılı olan 67 öğrenciye hafızlık belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi

        Sivas İl Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Kur'an kursları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "OkulKur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Sivas İl Müftülüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Sivas'ta 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi Sivas'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarılı olan 67 öğrenciye hafızlık belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi

        Sivas İl Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Kur'an kursları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "OkulKur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Sivas İl Müftülüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Müftüsü Hasan Limon, İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler, hafızlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, hafız öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Hasan Limon ise konuşmasında hafızlık eğitimine katkı sunan kurumlara, öğreticilere ve hayırseverlere teşekkür ederek "Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında büyük emekleri bulunan İhramcızade Külliyesi Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Abdülvehhab Gazi Yatılı Kız Kur’an Kursu ve Nuri Dönmezcan Kız Kur’an Kursu yöneticilerine ve öğreticilerine; hafızlık proje imam hatip okullarımız Zeki Hayran, Elçibey ve Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokullarının müdür ve öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyorum. Kurslarımızın imkânlarını yaşatan, evlatlarımızın iaşe ve ibatesine destek olan hayırseverlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu kutlu yolculuğun en büyük destekçileri olan anne ve babalarımızı da özellikle tebrik ediyorum. Büyük fedakârlıklarla evlatlarını Kur’an’a ve ilme emanet ettiler. Kıymetli velilerimizin gayreti ve hocalarımızın özverisi sayesinde bugün bu güzel merasimde bir aradayız. Hafızlarımız, bu ümmetin kıymetli evlatlarıdır. Temennimiz; onların ezberledikleri Kur’an’ı anlamaya, yaşamaya ve güzel ahlaklarıyla temsil etmeye gayret etmeleridir. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlerle kendilerini geliştirerek Kur’an’ın rehberliğini hayatlarının her alanına taşımalarıdır. Çünkü Kur’an’ın asıl güzelliği, yalnızca dillerde okunması değil, hayatta yaşanmasıdır. Bu vesileyle hafızlarımıza, onları yetiştiren hocalarımıza, anne ve babalarına; Millî Eğitim Bakanlığımıza, proje imam hatip okullarımıza, Kur’an kurslarımıza ve hafızlık hizmetine katkı sunan bütün hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin, gayretlerini kabul eylesin. Resûlullah Efendimizin müjdelediği üzere Kur’an’a gönül verenleri dünyada ve ahirette aziz eylesin" dedi.

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        Konuşmaların ardından hafızlık tespit sınavında başarılı olan 36 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 67 öğrenci, hafızlık belgelerini ve hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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