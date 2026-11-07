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        Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler 'Vefa Sofrasında' buluştu

        Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler, 'Vefa Sofrasında' bir araya geldi. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin organizasyonunda bir araya gelen aileler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler 'Vefa Sofrasında' buluştu

        Sivas’ta şehit aileleri ve gaziler, ‘Vefa Sofrasında’ bir araya geldi. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin organizasyonunda bir araya gelen aileler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler derneği tarafından organize edilen, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği destekleriyle düzenlenen ‘Vefa Buluşması’ programı, dernek binasında gerçekleştirildi. Sivas’ta yaşayan şehit yakınları ve gaziler, kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa katılanlar, sohbet ederek kaynaştı.

        "Vefa sofrasında buluştuk"

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        Programın ilkini düzenlediklerini ifade eden Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün ve Sivas Valiliğimizin destekleriyle şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlik sofrasında, vefa sofrasında buluştuk. Onlarla beraber hep birlikte böyle samimi bir aile ortamı oluşturalım dedik ve hepsini kendi evlerinde, derneğimizde ağırladık. Birlikte güzel bir etkinlik geçirdik, güzel bir faaliyet oldu. Onlar için ne yapsak azdır. Çıktığımız bu yolda onların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilecek böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Bundan önceki faaliyetimizde zaten şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizle bir Karadeniz gezisi yapmıştık. Bugün hep birlikte burada bir aile ortamında, aile sofrasında beraberdik. İki yıldır bu projeleri Sivil Toplumla İlişkiler ve Valiliğimizin destekleriyle yapıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde bunların üzerine koyarak daha fazlasını yapacağız. Geziler, etkinlikler, piknik buluşmaları, sohbetler olacak. Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayındaki faaliyetlerimiz ve sohbetlerimiz olacak. Biz her daim, her zaman ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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